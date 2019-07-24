Son dakika - Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı!

OLAY Ankara Dikmen’de yaşandı. Belarus’un Ankara Büyükelçiliği’nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından da saldırgan, intihar etti.

Ağır yaralanan Poganshev hastanede ameliyata alındı. Poganshev’in göğsünden aldığı yara nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Saldırganla müsteşarın aynı mahallede komşu oldukları, aralarında geçmişe dönük bir husumet olduğu için olayın yaşandığı belirtildi.

Valinin de hastaneye giderek müsteşar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 22:10