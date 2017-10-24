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Son dakika: Boya devinin kurucusu yaşamını yitirdi

Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. Bitlis'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi

Son dakika: Boya devinin kurucusu yaşamını yitirdi

Polisan Boya'nın kurucusu Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. Bitlis'in bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi

24 Ekim 2017 Salı 10:46
Son dakika: Boya devinin kurucusu yaşamını yitirdi
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EDİNİLEN bilgilere göre Bitlis bir ay kadar önce özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dün gece vefat ettiği öğrenilen Bitlis için cenaze töreni Perşembe günü düzenlenecek. Teşviki Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitlis, Feriköy'deki aile kabristanlığında toprağa verilecek. 

Türk boya endüstrisinin köklü şirketlerinden Polisan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Bitlis hayatını kaybetti. 89 yaşında aramızdan ayrılan işadamı Bitlis, Türkiye’de kendi sektöründe birçok yeniliğe imza atarken, yaptığı çalımalarla da hep gündemde olmuştu.

TİCARET LİSESİ MEZUNU
1 Aralık 1928’de Malatya’da dünyaya gelen işadamı Bitlis, öğrenimini ticaret lisesinde tamamladıktan sonra çalıșma hayatına 1955 yılında bașladı. Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdüren Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyordu. Ayrıca Malatya Eğitim Vakfı’nın Kurucu Üyesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti Bașkanı ve TÜSİAD üyeliği yapıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Polisan BoyaNecmettin Bitlis
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