Son dakika! Bedelli askerlikte 28 gün askerlik süresi kalkıyor mu?

BEDELLİ askerlikte 28 gün askerlik süresi kalkıyor mu? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Habertürk TV’ye yaptığı bedelli askerlik açıklamasında, “Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi. Daha önce de Burhan Kuzu Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda bedelli askerlikte 28 gün şartının görüşüleceğini dile getirmişti.

28 GÜN KALACAK MI?

28 günlük temel eğitim hakkında konuşan Yazıcı, “28 gün temel eğitimi alsın, durmasını kalkmasını, koşturmasını, silah kullanmayı öğrensin diye 28 günlük eğitim konulmuştur. Kanun teklifinde karşılandı kamuda özel sektörde çalışan ücretsiz izinli sayılacak. Sanmıyorum kalkabilir mi? Görüşülür bu. Farklı yöntemler geliştirilebilir. Geçmişte de bu yönde itirazlar oldu. 28 gün askerlik yapıyorlar, askeri gerekliliği görsünler diye pratikten geçiyor ama disiplini de bozuyor denilerek kaldırıldı. Herhalde bu prosedürden Savunma Bakanlığı’nın da değerlendirmeleri vardır” dedi.

BURHAN KUZU’DAN 28 GÜN AÇIKLAMASI

AKP MKYK üyesi Burhan Kuzu sosyal medya üzerinden bedelli askerlikte “28 gün eğitim” tartışmasına değindi. Burhan Kuzu Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Bedelli Askerlik kanun teklifinin şartları belli olmuş: Yaş:25, Bedel:15 Bin TL, Eğitim Süresi:28 Gün. Tabii ki,bu teklif Bütçe Komisyonunda görüşülecek ve enine boyuna tartışılacak.Ortak bir nokta bulunacaktır.Bilhassa 28 günlük eğitim konusu sanırım bir kez daha gözden geçirilir” dedi.

CHP: 28 GÜN ASKERLİK ŞARTI KALDIRILSIN

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi.Yalım, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini vurguladı. Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını söyleyen Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, “Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin.” ifadesini kullandı.