Son dakika! Batan gemiden kötü haber: 4 cansız bedene ulaşıldı

ŞİLE'DE batan yük gemisi için yapılan arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA- KURTARMA ÇALIŞMALARININ 3. GÜNÜNDE ACI HABER

Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan Türk Bayraklı 78,5 metre boyundaki " Bilal Bal" isimli kargo gemisi Şile açıklarında batmıştı. Kayıp mürettebatı arama çalışmaları üçüncü gününde de devam etti. Çalışmalar sonucu 11 kişilik müretebattan 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.,

GEMİNİN ÖN BÖLÜMÜ SUYA BATMIŞ HALDE BULUNMUŞTU

Gemiden alınan SOS sinyalinin ardından bölgeye kurtarma ekipleri gönderilmişti. Geminin filikası ön bölümü suya batmış halde, can yelekleri de su yüzeyindeydi.

11 MÜRETTEBATIN İSİMLERİ

Batan gemideki 11 mürettebatın isimleri şöyle:

Süvari Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmakinist Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı, usta gemiciler Mert İlkmen ve Nihat Küçük, gemici Nedim Alicem, yağcılar Sabri Yıldırım ve Engin Selçuk ile aşçı Vedat Odabaşı ve Aşkın Küçük