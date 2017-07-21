Son dakika... Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklamalar

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'dan Ege Denizi'ndeki deprem, Almanya ile ilişkiler ve Mecid-i Aksa'da yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalar yaptı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bütün alanlar tarandı, şu ana kadar raporlanan can kaybı söz konusu değil. 354 vatandaşımızın tedavileri görüldü, tedavisi devam eden 24 vatandaşımız var. Oradaki tahliyeler için gerekli tedbirler alınıyor.

ALMANYA GERİLİMİ

Almanya Türkiye ile ezeli bir stratejik ortaktır, 1. Dünya Savaşı'nda beraber olduk. Onun öncesinde de Osmanlı İmparatorlu ilişkilerinin de köklü bir geçmişi var, bugün de hükümetimiz stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor, benim buradan çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya'ya da Türkiye'ye de yararı yok. En büyük gergilik gerek terör örgütü FETÖ gerek terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini sürdürmesi. Gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Bizim isteğimiz uluslararası hukukun gereği. Olayları daha fazla germenin bir anlamı yok. 68 Alman menşeli şirkete soruşturma, yalandır, böyle bir şey yok. O şirketler birer Türk şirketidir. O şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda Türk şirketi olarak düşünür. Yatırımcıları tedirginliğe itecek açıklamalardan uzak durmak lazım.

Alman yetkililere sesleniyorum. Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak çözebileceğimize inanıyoruz.

MESCİD-İ AKSA

Güvenlik amacıyla İsrail girişleri sınırlandırdı. X-Ray cihazları konuldu. Bu hafta açacaklarını ilan etmişlerdi. Cumhurbaşkanımız İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Çok açık şekilde ifade ettik. İsrail tarafının ısrarla söylediği, yasak uygulamaktan yana değiliz, terör olayına meydan vermemek için emniyet tedbirini artırdık. Tek tek aramaya kalkarsanız orada ibadet de zorlaşır. Bu konuda İslam dünyasının hassasiyeti had safhadadır.