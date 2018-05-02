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Son dakika! Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı çıktı

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalar da ele geçirildi. Yazışmayı yapanlardan birinin bakanlık müşavirlerinden biri olduğu iddia edildi.

Son dakika! Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı çıktı

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturmalar kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda görevli iki üst düzey ismin darbe girişimi gecesi yaptıkları yazışmalar da ele geçirildi. Yazışmayı yapanlardan birinin bakanlık müşavirlerinden biri olduğu iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:53
Son dakika! Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı çıktı
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YAZIŞMALARDA Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i ele geçirmeyi planladıkları anlaşılan darbeciler, bakanın yerini tespit ettikten sonra yanındaki korumaların durumunu soruyor. Darbecilerden biri 'Üç tanesi bizden' cevabını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öldürülüp öldürülmediğini soran darbeci, diğer darbeciden 'Abiler öldürüleceğini söylediler' cevabını alıyor.

Telefondan çıktı

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanan eski polis memuru Y.A'nın telefonunun  Emniyet tarafından yapılan dijital incelemesi neticesinde darbe gecesi yapılan Whatsapp görüşmelerinin kayıtlarına ve bazı yazışmalara ait fotoğraflara ulaşıldı. Fotoğraftaki kayıtlardan birinde o akşam ele geçirilmeye çalışılan Bakan Faruk Çelik’e yönelik eylem planları da var. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren kayıtların detayları darbecilerin o akşam ne kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket ettiğini de gösteriyor.  

'Korumaları  bizden'

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin hemen başında, saat 21.03'te başlayan yazışma şöyle:

X: 'Ben yakındayım ama bakan burada değil!'

Y: 'Haberim var, yerini öğrendik.

X: 'Korumalar  nasıl olacak?'

Y: 'Üç tanesi bizden...'

X: 'Abi emin misin, bak ses seda yok, boşa düşmeyelim'

Y: 'Bundan sonra bana 'bakanım' de :)

X: 'Tamam sayın bakanım, bu Faruk p..inden kurtulalım yeter. (Cumhurbaşkanı) Kesin öldü mü?

Y: 'Abiler öldürüleceğini söylediler...'

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SamsunBakan Faruk çelik15 Temmuz Darbe Girişimine Yönelik Soruşturmalar KapsamındaGıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
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