Son dakika: Atatürk'e hakaret eden Hasan Akar için karar belli oldu

"ATATÜRK'ÜN hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 40 gün firar ettikten sonra duruşmasının olduğu gün adliyeye gelince tutuklanan Hasan Akar hakkında 2. duruşmada karar çıktı.Akar, Atatürk'e hakaret suçundan 1,5 yıl hapis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 2,5 yıl hapse mahkum edildi.
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