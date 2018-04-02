Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında kırmızı alarm
Son dakika! Soğuk algınlığı ilaçlarında...
Facebook'ta bir skandal daha! "Çirkin yazışma" ortaya çıktı
Facebook'ta bir skandal daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 2 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem
Akciğerleri 3 günde temizleyen yöntem

Son dakika! ASELSAN cinayetinde şoke eden ifadeler

2006 yılında ölü bulunan mühendis Hüseyin Başbilen’in ikizi Hasan Başbilen'in ifadeleri şoke etti. Başbilen, yengesinin "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dediğini ancak sonra pişman olduğunu söyledi

Son dakika! ASELSAN cinayetinde şoke eden ifadeler

2006 yılında ölü bulunan mühendis Hüseyin Başbilen’in ikizi Hasan Başbilen'in ifadeleri şoke etti. Başbilen, yengesinin "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dediğini ancak sonra pişman olduğunu söyledi

02 Nisan 2018 Pazartesi 08:22
Son dakika! ASELSAN cinayetinde şoke eden ifadeler
banner404


ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in 2006'da aracında ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturmada eski eşinin olay günü söylediği iddia edilen ve soruşturma dosyasına giren bazı sözler dikkat çekici bulundu. Hüseyin Başbilen'in ikizi Hasan Başbilen, resmi ifadelerinde olayın intihar olduğunu söyleyen eski yengesi Gülen Seda'nın ağabeyinin kaybolduğu gün kendilerine "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dediğini, üsteleyince de elini ağzına kapatarak söylediğini pişman olduğunu söyledi. Olaya şahit olan baba Vehbi Başbilen de savcılığa aynı doğrultuda bilgi verdi.


Hasan Başbilen, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede şöyle konuştu:

4 Ağustos 2006 günü kayıp olduğunu öğrenince Hüseyin'in evine gittim. Gitmeden önce annemle babama haber verdim. Önce onlar gittiler. Hüseyin'in evine gittikten sonra eşi Gülen Seda sık sık telefonla görüşmeye başladı. Telefon geldiğinde bizim yanımızda görüşmüyordu. Telefonu alıp boş bir odaya geçiyordu. Yaptığı her görüşmeden sonra da farklı farklı şeyler söylüyordu. Gelen aramalar Hüseyin'in telefonundandı. İçeri girip bir görüşme yaptıktan sonra yanıma geldi. "Hüseyin'i öyle bir götürdüler ki" dedi. Cümlesini tamamlamadan kendi eliyle ağzını kapattı. Ne demek istediğini sordum. Ancak "İşte saçmalıyorum" dedi. Hüseyin'i kimin ne maksatla, nereye götürdüğü hususunda bir açıklama yapmadı. Cümlesi de yarım kaldı.

 O aracı başka biri kullanıyordu


Hasan Başbilen, "Hüseyin ölmeden iki ay kadar önce evlendiler. Düğünlerinde bulundum. Ancak düğünden sonra Gülen Seda, kendi adetlerine göre yeni evli çiftlerin evine en az iki ay gidilmeyeceğini söyledi. Biz evine gitmemizi istemediğini anladık ve ne annem babam ne de ben Seda'nın bu talebi uyarınca evine gitmedik. Gülen Seda bize eve iki ay gelmememiz gerektiğini söyledi. İki ay dolunca da Hüseyin öldü. Bunun da planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.


'EŞİMİ KAÇIRDILAR'

Baba Hüseyin Başbilen de ifadesinde oğlu Hasan Başbilen'in şahit olduğu olayı doğrulayarak şunları söyledi: Oğlum kız kardeşinin İstanbul'daki komşusunun arkadaşı ile tanıştı ve bir süre konuştuktan sonra olaydan iki ay önce evlendiler. Eşi Gülen Seda bizi evine 2 ay kabul etmedi. 2 ay içinde oğlumla yüze yüz 3 sefer görüştük.Telefon görüşmesi yapıyorduk. Oğlumun kayıp olduğunu öğrendikten sonra Yenimahalle'deki evlerine gittim. Gülen Seda'ya sordum, "Hüseyin nerede Hüseyin'e ne oldu?" dedim. Gülen Seda, "Hüseyin intihar etti" dedi, ben de "Sen ne söylüyorsun" dedim. Gülen Seda "Hastaydı" dedi. Ben de "Ne hastası" dedim. Bana "Psikolojik tedavi görüyordu" dedi. Ve oğlum 2 gün sonra bulunuyor. Bir insanın eşi kaybolduğunda 'Kocam öldü' diyebilir mi, 'Ona dua edin' deyip ümidi kesebilir mi? Bu bizim akıllarımızda çok soru işareti bıraktı. İnsan kocasının ölüm haberini alır da gözünden bir damla yaş akmaz mı? Gülen Seda olayın olduğu gün salonda dolaşırken "Eşimi kaçırdılar" dedi. Ben de 'Sen ne diyorsun kim kaçırdı?' dedim. 'Ay ben ne diyorum' dedi, ağzını kapattı. Eşi Gülen Seda oğlumun cenazesi bulunup defnedildikten sonra yani yas döneminde bizim ısrarımız doğrultusunda 2-3 kez evimize geldi. Ve her geldiğinde bir saatten fazla durmayıp gitti ve 3 gün sonra veraset ilamı çıkartmış. Bundan sonra avukatı ile görüşeceğimizi söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ASELSANCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşlardan kapkaççıya meydan dayağı
Vatandaşlardan kapkaççıya meydan dayağı
Akıllara durgunluk veren olay! Çok tehlikeli...
Akıllara durgunluk veren olay! Çok tehlikeli...
Otomobil bu hale geldi! O jandarmayı görünce kaçtı
Otomobil bu hale geldi! O jandarmayı görünce kaçtı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim