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Son dakika! ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi

ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cinayetiyle ilgili bir iddia da kardeşinden geldi. Kardeşi Hasan Başbilen, intihar mektubuyla ilgili 'kardeşime ait değildi' dedi

Son dakika! ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi

ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in cinayetiyle ilgili bir iddia da kardeşinden geldi. Kardeşi Hasan Başbilen, intihar mektubuyla ilgili 'kardeşime ait değildi' dedi

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:55
Son dakika! ASELSAN cinayetinde mektup bilmecesi
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HÜSEYİN Başbilen'in 6 Ağustos 2006'da Ankara'nın Aydıncık köyünde aracında ölü bulundu. Araç içinde bir de intihar mektubu olduğu iddia edilen 'Tüm sevenlerime' başlıklı bir metin bulunmuştu.

BORÇ SORUNU YOKTU

Mektubun işyerindeki bilgisayarda yazıldığı iddiasına değinen Hüseyin Başbilen'ın ikizi Hasan Başbilen "Zorla altına imza attırılmış olabilir. Mektupta borçtan alacaktan bahsetmiş, hâlbuki böyle bir sorunu da yoktu. Mektuptaki ifadeler Hüseyin'e ait olamayacak kadar dağınık ve karmaşık ifadelerdir. Kaldı ki mektubun bilgisayarda oluşturulma tarihi tespit edilmemiştir. Mektup bilgisayara şifreli olarak yerleştirilmiş. Ancak şifresinin de ne olduğu yazılarak bırakılmıştır" dedi.

Yapılan bilirkişi incelemesinde ise mektup altına atılan imzanın Hüseyin Başbilen'e ait olduğu ileri sürülmüştü. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyordu:

"Tüm sevenlerime, Sonumdan hiç kimse sorumlu değildir. Fiziksel bir rahatsızlığım yok çok şükür, ama ruhen tükenmiş durumdayım. Nazar düşüncesiyle üzerime okuttum, psikiyatriste de gittim. Bir aydır psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum, ama herhangi bir iyileşme göremedim. Yaşadığımı hiç hissetmediğim ve sürekli eziyet çektiğim için yaşamamayı kendi isteğimle seçtim. Aşkım, seni çok seviyorum. Seninle hiçbir problemim yoktu. Problem kendi içimde, ama sebebini bir türlü bulamadım. Geride kalanlarıma kredi kartı vb. borcumu ödemem için Yapı Kredi Bankası Ostim şubesi (3.000.-YTL) ve İş Bankası ODTÜ şubesindeki (12.000.- YTL) hesaplarımda yaklaşık 15.000.- YTL bırakıyorum. Bunun 8.000-YTL'si eşime, 7.000.-YTL'si ise aileme verilsin. Yenimahalle'deki Ziraat Bankası'ndaki kasada bulunan altınlar eşime verilsin. Ayrıca İş Bankası ODTÜ şubesi ve Yapı Kredi Bankası Ostim şubesinde bir miktar hisse senedim, Aselsan'ın yapmış olduğu Axa Oyak sigortası ve Yapı Kredi Akıllı Adım bireysel emeklilik sisteminde de birikmiş param var. Bunların, otomobilimin ve evdeki eşyaların nasıl değerlendirileceğine eşim karar versin... Tekrar söylüyorum: Sonumdan hiç kimse sorumlu değildir. Elveda dünyevi yaşam ve bu dünya... Hüseyin Başbilen..."

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN CinayetiHüseyin Başbilen
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