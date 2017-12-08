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Son dakika: Ankara'ya sürpriz ziyaret! Putin geliyor

Rus lider, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika: Ankara'ya sürpriz ziyaret! Putin geliyor

Rus lider, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

08 Aralık 2017 Cuma 16:41
Son dakika: Ankara'ya sürpriz ziyaret! Putin geliyor
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kudüs'ü ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Erdoğan, Kudüs kararının barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurgularken Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek "BM'de takipçisi olacağız" demişti.

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