Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

GÖKÇEK'İN ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti.
Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Erdoğan’la ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.
Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.
ODALARINI TOPLADI
Bu arada Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtiliyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.