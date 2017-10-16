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Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti

Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...

AK Parti yönetimi tarafından istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bugün İstanbul’dan Ankara’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılamak üzere Esenboğa Havaalanı’na gitti

16 Ekim 2017 Pazartesi 15:11
Son dakika: Ankara'da flaş iddia... Gökçek odasını topladı...
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GÖKÇEK'İN ‘son bir kez’ Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediği kulislere yansırken, bu görüşmenin havaalanında gerçekleşebileceği iddia edilmişti. 
Gökçek'in havaalanında özel görüşme şansı bulamadığı, Erdoğan’la ayak üstü sohbet ettiği belirtildi.
Gökçek’e yakın kaynaklar, Gökçek’in Erdoğan’la son bir kez görüşme talebi olduğunu söyledi.
ODALARINI TOPLADI
Bu arada Gökçek’in hem Dikmen’deki başkanlık konutunda hem de belediyedeki makam odasındaki kişisel eşyalarını topladığı belirtiliyor.

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Melih GökçekAK PartiAnkaraAnkara Büyükşehir Belediyesi
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