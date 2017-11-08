Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112805
ALTIN
159.022
DOLAR
3.8686
STERLİN
5.0885
EURO
4.4878
Sürücünün baş belası buğudan kurtulmanın efsane yolu!
Buğudan kurtulmanın efsane yolu!
8 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
8 Kasım Günlük Burç Yorumu
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Son dakika! "Anıtkabir'e yayın yasağı" iddiasına TSK'dan jet yanıt

"Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyecek." haberiyle ilgili açıklama yapan TSK, iddiayı yalanladı

Son dakika! "Anıtkabir'e yayın yasağı" iddiasına TSK'dan jet yanıt

"Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyecek." haberiyle ilgili açıklama yapan TSK, iddiayı yalanladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:14
Son dakika! "Anıtkabir'e yayın yasağı" iddiasına TSK'dan jet yanıt
banner404

GENELKURMAY Başkanlığı Basın  Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan, 10 Kasım'da  Anıtkabir'de yapılacak canlı yayınlara ilişkin açıklama geldi.

"YAYIN YASAĞI" İDDİASINA YANIT

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve  Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına  Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" iddiasına yanıt verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA"

"08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına  Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz  Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden  Anıtkabir'den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTSKAnıtkabirGüncelYayn YasağıYayın Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meslek liseliler müjde! Kısa dönem askerlik gelebilir
Meslek liseliler müjde! Kısa dönem askerlik gelebilir
Son Dakika! Esenboğa Havalimanında alarm! Uçuşlar durduruldu!
Son Dakika! Esenboğa Havalimanında alarm! Uçuşlar durduruldu!
Son dakika: CHP'nin meclis başkanı adayı belli oldu
Son dakika: CHP'nin meclis başkanı adayı belli oldu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim