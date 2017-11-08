Son dakika! "Anıtkabir'e yayın yasağı" iddiasına TSK'dan jet yanıt

GENELKURMAY Başkanlığı Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'ndan, 10 Kasım'da Anıtkabir'de yapılacak canlı yayınlara ilişkin açıklama geldi.

"YAYIN YASAĞI" İDDİASINA YANIT

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" iddiasına yanıt verildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMA"

"08 Kasım 2017 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği" şeklinde bir haber yayımlanmıştır.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen ulu önderimiz Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'den çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim/haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır."