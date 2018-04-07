Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 7 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Kahvaltı yaparak kilo verin!
Twitter 1 milyondan fazla hesabı kapattı
Twitter 1 milyondan fazla hesabı...

Son dakika... Almanya'da bir araç kalabalığı ezdi

Münster kentinde bir araç insanların arasına daldı, polis çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiriyor

Son dakika... Almanya'da bir araç kalabalığı ezdi

Münster kentinde bir araç insanların arasına daldı, polis çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu bildiriyor

07 Nisan 2018 Cumartesi 18:12
Son dakika... Almanya'da bir araç kalabalığı ezdi
banner404

ALMAN basınından edinilen bilgilere göre; Kalabalığın içine giren araç nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Münster kentinde yaşanan olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında polisin büyük çaplı bir operasyon başlattığı öğrenildi.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yayaların arasına dalan aracı kimin kullandığı ve olayın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Yaşanan bu olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
MünsterAlmanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli
Akdamar Adası'na Kıbrıs modeli
Üniversite kurbanları, kana bulanan kampüsten uğurlandı!
Üniversite kurbanları, kana bulanan kampüsten uğurlandı!
4 akademisyeni katleden cani ve eşi böyle görüntülendi
4 akademisyeni katleden cani ve eşi böyle görüntülendi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim