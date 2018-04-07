Son dakika... Almanya'da bir araç kalabalığı ezdi

ALMAN basınından edinilen bilgilere göre; Kalabalığın içine giren araç nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Münster kentinde yaşanan olay sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğu bildirildi. Yaşanan olay sonrasında polisin büyük çaplı bir operasyon başlattığı öğrenildi.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Yayaların arasına dalan aracı kimin kullandığı ve olayın ayrıntıları henüz bilinmiyor. Yaşanan bu olayın terör saldırısı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir polis sözcüsü Münster kentinin eski şehir bölümünde operasyon yapıldığını doğruladı.