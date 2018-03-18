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Son dakika: Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı

Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis'i taşıyan araç kaza yaptı. Futbolcular kazayı yara almadan atlattı

Son dakika: Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı

Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis'i taşıyan araç kaza yaptı. Futbolcular kazayı yara almadan atlattı

18 Mart 2018 Pazar 16:22
Son dakika: Alanyasporlu futbolcuların bulunduğu araç kaza yaptı
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AYTEMİZ Alanyaspor-Göztepe maçının ardından stattan ayrılan ve lige verilen milli ara dolayısıyla tatil için Yunanistan'a gitmek üzere havalimanına doğru yola çıkan futbolcuların bulunduğu otomobil kaza yaptı. Bahçeşehir Okulları Stadı'nın yakınlarında meydana gelen kazada, futbolcu Ioannis Maniatis'in kullandığı otomobil, tali yoldan çıkan başka bir araçla çarpıştı. Kazada, Aytemiz Alanyasporlu futbolcular Lucas Villafáñez, Ioannis Maniatis ve Georgios Tzavellas ile eşi Athina Pikraki ve kardeşinin bulunduğu araçla diğer araçta maddi hasar oluştu. Araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
AlanyasporikazaTrafik KazasıSon DakikaFernandesDouglasManiatis
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