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Son dakika: Alanya Kalesi imara mı açılıyor?

Hürriyet'ten Aysel Alp'in özel haberine göre, Alanya Kalesi'nin sit statüsü yeniden belirlendi. Alanya'nın simgelerinden birisi olan, tarihi güzelliği ile Avrupa'nın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Alanya Kalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şok bir karar aldı. Karara göre tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadada villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabilecek

Son dakika: Alanya Kalesi imara mı açılıyor?

Hürriyet'ten Aysel Alp'in özel haberine göre, Alanya Kalesi'nin sit statüsü yeniden belirlendi. Alanya'nın simgelerinden birisi olan, tarihi güzelliği ile Avrupa'nın en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarından Alanya Kalesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şok bir karar aldı. Karara göre tarihi Alanya Kalesi'nin bulunduğu yarımadada villa, turizm tesisi, hatta taş ocağı ve maden faaliyeti bile yapılabilecek

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:17
Son dakika: Alanya Kalesi imara mı açılıyor?
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TÜRKİYE’NİN tarihi, doğal ve turistik güzellikleriyle bilinen Antalya’nın gözde beldelerinde sit sınırları yeniden çizildi. Yeni raporda UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Alanya Kalesi'nin de statüsü yenilendi. Sit alanları yenilenen Alanya Kalesi'nde  böylece villa, turizm tesisinin yanısıra belli sınırlamalarla taşocağı, maden faaliyetinin yapılması mümkün olabilecek.Antalya Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, yeni statülerle doğal güzelliklerin imara açıldığını belirtirken, yetkililer değerlendirmelerin bilimsel kriterler ışığında yapıldığını söyledi. 

RESMİ GAZETE’DE
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin onayıyla alınan kararlar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk karar Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan Alanya Kalesine ilişkin oldu. 3 statüye ayrılan kalenin, nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı sınırları netleşti. Kesin korunacak hassas alana ilişkin sınırlar ise Bakanlar Kurulu onayıyla yürürlüğe girecek. İlan edilen haritada yapılaşmanın mümkün olduğu yerleri gösteren sarı alanın büyüklüğü dikkat çekti. 

ŞİRKET RAPORLARIYLA
Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın birkaç yıl önce doğal sitlerle ilgili çalışma başlattığını belirterek doğanın tahrip edildiği iddialarını şöyle sıraladı: “Bu süre içinde yeni bir doğa parçası sit alanı ilan edilmemiştir. Buna karşılık, var olan sit alanlarının sınırları daraltılmış, kademeli olarak yapılaşmaya açılmaktadır. Bakanlığın belirlediği özel şirketler aracılığıyla, bilimsel olmayan bir takım raporlara dayanarak ülkemizin eşsiz güzelliğe sahip doğa parçaları tek tek yapılaşmaya, maden, taşocağına açılmaya başlamıştır. Geçen hafta Trabzon yaylaları; dün Alanya, Kaş, Demre’de gördük. Yaylalar, meralar, eşsiz doğa güzelliklerinin yapılaşmaya açıldığı bir süreçle karşı karşıyayız.”

KABİNE KARARIYLA
Bakanlık yetkilileri, kesin korunacak hassas alan sınırlarının Bakanlar Kurulu kararıyla tescil edilebildiğini belirterek, bu nedenle Resmi Gazete’de diğer iki alan sınırlarının ilan edilebildiğini söylediler. Kesin korunacak alan ilan edilmesi durumunda, o bölgede varsa yapılaşmanın derhal kamulaştırılması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, Türkiye genelinde sit derecelerinin düşürülerek doğal alanların imara açıldığı eleştirilerine ise şöyle yanıt verdiler: 

MADEN-TAŞOCAĞI
“Kesin korunacak hassas alan statüsü, eskinin birinci derece sit satütüsünden daha yüksek bir korumayı ifade ediyor. Yeni getirilen uygulamayla buraların derhal kamulaştırılması gerekiyor. Dolayısıyla eski birinci derecelerin tamamı, kesin korunacak hasssas alan statüsüne girmiyor. Kaldı ki sit statüleri ekolojik temelli bilimsel araştırma raporlarına dayanarak belirleniyor. Sincap, engerek yılanı, endemik bir bitki varsa puanlamalar buna göre yapılıyor. Bitki örtüsü, jeoolojik oluşumlar göz önünde bulundurularak puanlama tablosu çıkarılıyor. Belli puanının üzerinde olursa kesin korunacak hassas alan, nitelikli alan ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı oluyor. Türkiye genelinde Pamukkale’deki yapay havuz dışında, sit korumasından çıkarılan alan yok. Sürdürülebilir alanda komisyon kararıyla taşocağı, madencilik yapılabiliyor. Konut, villa, turizm tesisi de mümkün.”

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Son Güncelleme: 10.01.2018 09:32
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