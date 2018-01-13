Son dakika: Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir oldu

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın (ALESO) Olağan Genel Kurulu, Alanya Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut başkan Nuri Demir’in yanı sıra Harun Gökçe, Duran Şimşek ve eski başkan Ahmet Sert’in aday olduğu seçimlerde kıyasıya mücadele verildi. Seçimin kazananı ise mevcut Başkan Nuri Demir oldu.
Toplam 4030 üyesi bulunan odada, 2958 oy kullanıldı.Kullanılan oyların 16'sı geçersiz sayıldı.
İŞTE SANDIKTAN ÇIKAN RAKAMLAR
Nuri Demir: 1420
Duran Şimşek: 719
Harun Gökçe: 549
Ahmet Sert: 275
Açık ara farkla seçimi kazanan Nuri Demir'in listesi şöyle;
NURİ DEMİR:
Yönetim Kurulu Asil
Ahmet Yanar
Aziz Çoban
Hıdır Sönmez
Hasan Serdengeçti
Ali İhsan Özdemir
Ali Mecek
Osman Aksoy
Bayram Arslan
Nevzat Akışoğlu
Yunus Önal
Yönetim Kurulu Yedek
Süleyman Hastürk
Mehmet Arslan
Murat Ersoy
Osman Yetgin
Kadir İhtiyar
Veysel Şimşek
Mehmet Öz
Yılmaz Sönmez
Murat Nehirtaş
Hatice Karataş
Denetim Kurulu Asil
Selaman Arıkan
Muhittin Düşünce
Ahmet Hacıkadiroğlu
Denetim Kurulu Yedek
Nejla Köroğlu
Emin Ateş
Ahmet Tıkmak
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