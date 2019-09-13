Son dakika - Akdeniz'de korkutan deprem!

AVRUPA-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Koroni kentinin 76 km güneyi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 15:31'de meydana gelen deprem yerin 107 km altında oluştu.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.