Son dakika! Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti

AK Parti'ye yönelik sert eleştirileri ve yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olmasıyla gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kendisi hakkında istenen 'partiden ihraç talebi' sonrası yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Son yıllarda AK Parti değer söylem ve politikalardan uzaklaştı, her alanda sorunlar başladı.Dava hassasiyetimiz gereği gönül kırmamaya özen gösterdik. Neden 22 nisandan itibaren daha yüksek sesle dile getirmeye başladık?

AK Parti oy kaybetmiştir. Önümüzde kapsamlı bir muhasebe yapacak 4 yıllık seçimsiz bir zaman vardır .

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