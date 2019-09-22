Son dakika açıklaması: 7 terörist öldürüldü…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ayrıntılar birazdan...