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Son dakika: 7.2 büyüklüğünde deprem

USGS verilerine göre Irak'ta deprem yaşandı. 7.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den birçok ilde hissedildi

Son dakika: 7.2 büyüklüğünde deprem

USGS verilerine göre Irak'ta deprem yaşandı. 7.2 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den birçok ilde hissedildi

12 Kasım 2017 Pazar 21:55
Son dakika: 7.2 büyüklüğünde deprem
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IRAK'IN Süleymaniye şehrinde yerel saat ile 21:18'de bir deprem meydana geldi.

Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde olan deprem, Türkiye'den de hissedildi.

Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Hakkari ve Şırnak'taki yurttaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı.

KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜ'NÜ İRAN OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
DepremUSGSTürkiye
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