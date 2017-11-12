Son dakika: 7.2 büyüklüğünde deprem

IRAK'IN Süleymaniye şehrinde yerel saat ile 21:18'de bir deprem meydana geldi.
Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde olan deprem, Türkiye'den de hissedildi.
Başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Hakkari ve Şırnak'taki yurttaşlar deprem sonrası sokaklara çıktı.
KANDİLLİ MERKEZ ÜSSÜ'NÜ İRAN OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.
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