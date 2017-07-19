Son dakika... 66 milyon lirası bloke edildi...

AĞAÇTAN düşen babasını ziyaret için Türkiye'ye gelen kumar şebesi liderinin 66 milyon lirası bloke edildi. İstanbul Siber Şube Müdürlüğü ekipleri, Handikap operasyonunun kilit isimlerinden Veysel Şahin'in İstanbul'da yasadışı kumar organizasyonu yürüttüğü yönünde bilgi aldı.6 ay süren çalışmada Veysel Şahin'in kumar imparatorluğunu KKTC'den yönettiği belirlendi. Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kiralanan rezidans dairelerinde oluşturulan ofislerde yasadışı çok sayıda internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı belirlendi. Şahin'in çete üyeleriyle görüşmelerini Whatsapp ve Skype üzerinden yaptığı saptandı.

Teknik ve fiziki takip çalışması sürerken Veysel Şahin'in özel uçağıyla Türkiye'ye geleceği istihbaratı alındı. Bu bilgi üzerine ekipler harekete geçti. Sivas polisine bilgi verildi. Şahin, havalimanında gözaltına alınırken, İstanbul'da da iki rezidans dairesi ve çok sayıda adrese girildi. 29 kişi gözaltına alınırken, bahis oynatılan bilgisayarlara el konuldu. 350 banka kartı bulundu. Veysel Şahin'in yardımcısı Serdar Karabaş Ukrayna'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Veysel Şahin Sivas'ta sorgulanarak tutuklanırken, İstanbul'da 28 kişi adliyeye sevk edildi. Serdar Karabaş'ın da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Çete üyesi 8 kişinin hesabında bulunan 66 milyon lira para soruşturma kapsamında bloke edildi. 350 banka kartı ile ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi. Çetenin 6 ayda 1 milyar doların üzerinde para kazandığı belirlendi. Polis, çete üyelerinin banka hesaplarındaki paraları banka şubelerinden deste deste çektikleri görüntülere ulaştı.

'SAYGIN İŞADAMIYIM' DEDİ

Veysel Şahin'in sorgusunda, "Ben saygın bir işadamıyım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Sivas'a geldim. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum" dediği öne sürüldü. Şahin'in ağaçtan düşerek yaralanan babasını tedavi ettirmek amacıyla Sivas'a geldiği haberleri basına yansımıştı.KKTC'de lüks bir yaşam süren Şahin'in kullandığı Maserati ve Porsche gibi lüks otomobilleri de sıcak takipte görüntülendi. Yasadışı kumar geliriyle alındığı öne sürülen lüks otomobillerle ilgili KKTC makamlarıyla hukuki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

HANDİKAP OPERASYONUNUN KİLİT İSMİYDİ

İngiliz Scott William Masterton ile Veysel Şahin'in yönettiği iddia edilen sanal kumar çetesine geçtiğimiz yıl eylül ayında operasyon düzenlenmişti. 'Handikap' isimli operasyonda 39 kişi tutuklanırken, çete lideri olduğu belirtilen Veysel Şahin, Türkiye'de olmadığı için yakalanamamıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin ve 236 şüpheli için 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.