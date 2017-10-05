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Son dakika! 39 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni ihraç kararlarını açıkladı. Buna göre FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

Son dakika! 39 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi!

Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni ihraç kararlarını açıkladı. Buna göre FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

05 Ekim 2017 Perşembe 18:13
Son dakika! 39 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi!
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HAKİMLER ve Savcılar Kurulu yeni ihraç kararlarını açıkladı. Buna göre FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.

4 BİN 560 HAKİM-SAVCI İHRAÇ EDİLMİŞ OLDU

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen hakim - savcı sayısı 4 bin 560 oldu.

BİN 500 HAKİM - SAVCI ALINACAK

Öte yandan Adalet Bakanlığı, bin 500 hakim ve savcı alınacağını duyurmuştu! 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara bin 500 adli yargı hakim ve savcı adayı alınacağı belirtilmişti. Yazılı sınav, ÖSYM tarafından 24 Aralık 2017 Pazar günü Ankara'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Hakimler Ve Savcılar Kurulu
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