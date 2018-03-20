Son Dakika - 356 hakim ve savcının görev yeri değişti!

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.
Kararnamelerden, Alanya Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar etkilenmedi.
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