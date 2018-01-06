Son dakika: 3 ay boyunca kira gelmeyince... Ev sahibi şoke oldu!

EDİNİLEN bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1504 Sokak'ta 2 çocukla yaşayan 2 Afgan uyruklu erkeklerden biri çocuğunu da alarak memleketine gideceğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. Aradan geçen zamana rağmen eve gelen olmayınca kiracıların kaldığı evi başkasına kiraya vermeye karar veren ev sahibi öğle saatlerinde girdiği evin banyosunda battaniyeye sarılı çürümüş bir cesetle karşılaştı.

Ev sahibi Sadullah Yüce, "Afganlı fakir fukara insanlar evde kalıyordu. 2-3 ay boyunca kira vermeyince kapıyı açtık ve böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra çürüyen ceset otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin yaklaşık 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor.



