Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
175.342
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7290
EURO
4.9845
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 22 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...

Son çocuk başbakan, erken seçim sorusuna yanıt verdi

Başbakan'ın koltuğuna oturan 11 yaşındaki Esma Taşyürek, 24 Haziran ile ilgili soruya "Halkımız en doğru olana karar verecektir" yanıtını verdi

Son çocuk başbakan, erken seçim sorusuna yanıt verdi

Başbakan'ın koltuğuna oturan 11 yaşındaki Esma Taşyürek, 24 Haziran ile ilgili soruya "Halkımız en doğru olana karar verecektir" yanıtını verdi

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:30
Son çocuk başbakan, erken seçim sorusuna yanıt verdi
banner404

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti.

ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT VERDİ
"Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Esma Taşyürek, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULMADAN KABUL EDİLEN İLK RESMİ BAYRAM"
"Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada, "23 Nisan çocuk bayramı, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Bu bayramın bir hikayesi var. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede, kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik. Birçok çocuğumuz yetim, öksüz kaldı. 23 Nisan'da Meclis açıldığında ulusal egemenliğimiz bütün dünyaya duyuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklarımız için büyük bir bayram, şenlik düzenledi. Çocuklarımızın inançlarının, umutlarının artması için düzenlenen bu bayram çok büyük ilgi gördü. Bu bayramı dünyanın her yerine armağan eden bir ülkeyiz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, gayret ediyoruz. 23 Nisan Bayramı'nızı kutluyorum. Bakanlar Kurulu bugün sizin. Sözü başbakanınıza bırakıyorum." dedi.

ESMA: HERKESE NİCE MUTLU BAYRAM DİLİYORUM
23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek yaptığı konuşmada, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Esma TaşyürekErken Seçimçankaya Köşkü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik görüşme bitti! Açıklamaya Abdullah Gül sorusu damga vurdu
Kritik görüşme bitti! Açıklamaya Abdullah Gül sorusu damga vurdu
İzin çıktı! Dev market zincirinin mağazaları Migros'a devredildi
İzin çıktı! Dev market zincirinin mağazaları Migros'a devredildi
Devlet erkanı 23 Nisan töreni için Ata'nın huzurunda
Devlet erkanı 23 Nisan töreni için Ata'nın huzurunda

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim