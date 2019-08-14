Son 'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı

GAZETE Duvar’ın, ‘Duvar Arkası' bölümünde yer alan bilgilere göre, TBMM kulislerinde konuşulan bir ankete göre bugün seçim olsa AK Parti yüzde 39, CHP yüzde 27, HDP yüzde 11, İYİ Parti yüzde 10.1, MHP 9.9 görünüyor. Olası iki partinin kurulması durumunda ise Babacan’ın yüzde 8, Davutoğlu’nun yüzde 3 civarında oy alacağı ön görülüyor.

Peki yeni oluşumların alacağı oylar hangi partilerden gelecek?

Beklendiği gibi yeni oluşumlara en çok oy 4-5 puanla AK Parti’den geliyor. Ama İYİ Parti, CHP ve MHP’de de 1.5-2 puanlık düşüşler görülüyor. Yeni partilerin etkilemediği parti ise şimdilik HDP. Partilerin kurulup kadrolarının ortaya çıkmasıyla nasıl bir tablonun oluşacağı merak konusu. Ama siyasetin önümüzdeki aylarda yeniden şekilleneceğini bugünden söylemek mümkün.

'İMAMOĞLU’NUN TÜRKİYE OYU YÜZDE 56'

CHP-İYİ Parti ittifakı, HDP desteği ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin sonuçlarına dair analizler devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54 oyla kazandığı seçim için “Bir Türkiye seçimi” yorumu yapılmıştı. Yapılan çalışmalar da bu yorumu destekliyor. Seçim sonuçlarıyla ilgili bir kamuoyu anketine göre İstanbul seçimi bir Türkiye seçimi olsaydı, yani aynı adaylarla bir Türkiye seçimi yapılmış olsaydı, İmamoğlu’nun alacağı oy yüzde 54 de değil, yüzde 56 olacaktı.