banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Son anket yayınlandı: İşte yeni partilerin oy oranı

Araştırma şirketi ORC yaptığı son anketi paylaştı. Ankete göre, Ali Babacan parti kurması halinde yüzde 11.6'lık bir oy alıyor. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye ise yüzde 8.5 'Oy veririm' dedi.

GÜNDEM 11.09.2019, 20:18
Son anket yayınlandı: İşte yeni partilerin oy oranı
banner404

ORC araştırma şirketi yaptığı son anketi paylaştı. Ankette "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 30'u AK Parti derken yüzde 26,5'i de CHP dedi. Ankette MHP yüzde 14,2, HDP 8,1, İYİ Parti ise 3,9 olarak ölçüldü. Ankette kararsızların oranının ise 14,2 olduğu ifade edildi.Ankette yeni parti kuracakları ifade edilen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu da soruldu. Ali Babacan parti kurması halinde yüzde 11.6'lık bir oy alırken Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye ise yüzde 8.5 'Oy veririm' dedi.

İDAMA YÜZDE 71,7 DESTEK ÇIKTI

ORC kadın ve çocuk cinayetleriyle gündeme gelen idam tartışmalarını da vatandaşa sordu. İdama yüzde 71,7 oranında destek çıktı.

#anket #yeni parti #oy oranı
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:29
Öğle 12:59
İkindi 16:32
Akşam 19:20
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
banner440
banner545