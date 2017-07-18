Son 32 yılın yağış rekoru kırıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan yağış ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.Açıklamada son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü ve yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktığı belirtirken şunlara değinildi;"İstanbul’da sabah 07.00 sıralarında başlayan yağış şehri etkisi altına aldı. Son meteorolojik verilere göre metrekareye 65 kilogram yağış düştü. Yağışla beraber saatte rüzgarın hızı 70-80 km-s kadar çıktı.

YAĞIŞLAR BİRÇOK SEMTİ VURDU

Yağışlar Silivri Büyükçekmece Başakşehir Üsküdar, Şişli, Fatih, Bakırköy bölgelerinde etkili oldu.

METEOROLOJİ DE AÇIKLADI

Meteoroloji, saat 11.00 itibarıyla son 6 saatte, Silivri’de 128, Üsküdar’da 108, Beykoz’da 85, Sarıyer’de 78, Çatalca’da 55, Kırklareli/Vize’de 45, Eyüp’te 44, Güngören’de 44, Çekmeköy’ de 39 ve Kadıköy’de 35 kg yağış düştüğünü açıkladı.