Son 24 saatte 28 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde yurtiçi genelinde yürütülen operasyonlarda 23'ü ölü 5'i teslim olmak üzere toplam 28 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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