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Son 10 yıldır ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor

Koç Üniversitesi'nde kütüphane sorumlusu Engin Akkaya, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ne ağlıyor, ne gülüyor ve her şeyi çift görüyor

Son 10 yıldır ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor

Koç Üniversitesi'nde kütüphane sorumlusu Engin Akkaya, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ne ağlıyor, ne gülüyor ve her şeyi çift görüyor

19 Mart 2018 Pazartesi 14:56
Son 10 yıldır ne ağlayabiliyor ne de gülebiliyor
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KOÇ Üniversitesi'nde kütüphane sorumlusu Engin Akkaya, 10 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonucu beyninde oluşan hasar nedeniyle ne ağlıyor, ne gülüyor ve her şeyi çift görüyor. 


Zile’nin Narlı Kışla köyünde 1977 yılında doğan Engin Akkaya, 1999 yılında askerlik görevinden sonra Koç Üniversitesinde kütüphane sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 10 yıl önce bir sabah uyandığında beyin kanaması geçiren Akkaya, 33 gün yoğun bakımda kaldı. Akkaya’nın hayatı bugünden sonra değişti. Kendine geldiğinde çift görüyordu ve bir yıl sonra çevresinden gelen tepkiler üzerine ne güldüğü ve ne ağladığını fark etti. Yüzde 76 engelli raporu olan Akkaya’yı programlarında konuk eden Cem Yılmaz ve Acun Ilıcalı dahi güldüremedi.

Koç Üniversitesi'nde ve ünlüler arasında sevilen bir insan olarak ikinci hayatında “Engin Abi” olarak tanınmaya başladı. Kızının adı Deniz Akkaya’yı, Acun Ilıcalı’ya söyleyince manken zannetti ve güldü. Gülmeyen ama güldüren adam olduğunu söyleyen Akkaya, “Uyandığımda hayat benim için yüzde 90 değişti. Ağlamayan, gülmeyen ve dünyayı çift gören bir adam olarak 10 yıldır hayatım devam ediyor. Yeni hayatımda tamamen farklı bir adam haline geldim. 18 yıldır Koç Üniversitesinde çalışıyorum ve yaşamım çok değişti. Koç Üniversitesi’nin Engin abisi oldum. Ünlüler arasında gülmeyen adam olarak tanımayan kalmadı. Herkes gülerken ben gülmüyorum. Cem Yılmaz’a beni güldürür müsün dedim. Bir de çift görmeyle ilgili alttaki görüntüye baktığım zaman karşıda bir bayan varsa yanlış anlayabiliyor. Aslında dünyayı çift görüyorum. Benim nereye baktığımı anlamıyor. O yüzden ana görüntü ile ikinci görüntüye çok dikkat etmeye çalışıyorum. Anı çok. Bir gün beni biri güldürür veya ağlatırsa en büyük anım o olacaktır. Yüzde 76 sağlık raporum var ama ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Engelli ve engelsiz yaşamlara desteğim hep oluyor. Hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilere destek vermek bizim için her zaman önemli. Hissetmediğimi ilk bir iki yıl anlamadım. İnsanlar kütüphanede çalışırken soğuk adam, sert adam, gülmeyen adam tepkileri gelince o zaman fark ettik ki ben ağlamıyorum, gülmüyorum. İki yıl boyunca çok serttim. Yine gülme yok ama o zamanlar çok daha serttim. Ben Deniz Akkaya’nın babasıyım, gerçekten Deniz Akkaya benim kızım. Gerçek manken olan Deniz Akkaya değil, çocuğum olan Deniz Akkaya kast ediyorum. Bu espriyi çok yapıyorum. Bunu Melek Baykal ve Acun Ilıcalı’ya da yaptım. Bunu söyleyince inanmıyorlar ama şaşırıyorlar. Gülmeyen adamdan espriler niyetinde yapıyorum. Gülmüyor ama güldürüyorum” dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Koç ÜniversitesiKütüphane SorumlusuEngin Akkaya
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