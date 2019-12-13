banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Son 1 ayda 30'dan fazla mahkum cezaevlerinden firar etti

Ceren Özdemir'in açık cezaevi firarisi tarafından katledilmesiyle gözler açık cezaevlerine çevrilirken sadece son bir ayda 30'un üzerinde mahkum açık cezaevlerinden kaçtığı ortaya çıktı.

GÜNDEM 13.12.2019, 13:45
Son 1 ayda 30'dan fazla mahkum cezaevlerinden firar etti
banner404

CEREN Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevinden firar ettiğinin ortaya çıkması, bu kurumları tartışmaya açtı. Ajanslara düşen haberlere göre, son üç günde açık cezaevlerinden firar eden 11 hükümlü yakalandı. Son bir ayda ise haberlere göre, 30'un üzerinde mahkum, açık cezaevlerinden firar etti. Firarilerin bazıları suç işlemeden yakalanırken, bazıları cinayet dahil çeşitli suçlar işledi. Dış güvenlik görevlisi bulunmayan açık ceza infaz kurumlarında firarlara karşı tedbir olmadığını belirten hukukçular, "Açık cezaevleri bahçe gibi, firarlara çok uygun, güvenliği olmayan yerler" dedi.

Üç ayda bir izin

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini, güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar izin verilebiliyor.

Konu ile ilgili Milliyet'ten Cihat Aslan'ın ulaştığı Adalet Bakanlığı yetkilileri, soruları yanıtsız bıraktı.

Kaçıp cinayet işlediler

Bu yıl açık cezaevlerinden firar eden mahkumlardan bazılarının karıştığı suçlar şöyle:

  • Uyuşturucu ticaretinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Mıngır, Afyonkarahisar'daki açık cezaevinden eylül ayında firar etti. Firardan sonra Konya'ya gelen Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır'ın (48) yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Firari dışarı kaçan eşini pompalı tüfekle öldürdü.
  • Hatay'da kasım ayında açık cezaevinden firar eden Ahmet Kaya (47) boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya'yı (41) bıçaklayarak öldürdü.
  • Denizli'de eylül ayında açık cezaevinden firar eden M.K. (38), Pınar Eliuz'u (31) av tüfeğiyle öldürdü.
  • Antalya'da ağustos ayında Burdur Açık Cezaevi'nden firar eden Murat Ç., 7 aylık hamile eşi Zehra Ç.'yi 9 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.
  • Adana'da nisan ayında 'uyuşturucu ticareti'nden cezaevinde yatarken firar eden Ramazan Y., yan bakma meselesi yüzünden tartıştığı Suat Duruhan'ı öldürdü.
  • Trabzon'da Beşikdüzü Açık Cezaevi'nden eski eşini öldürmek için 11 Aralık'ta firar eden F.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
  • Afyon, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki gün önce kent merkezinde şüphelendikleri K.F.'yi durdurdu. Kimlik kontrolünde hakkında cinayetten yakalama kararı olan K.F.'nin bir ay önce Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden firar ettiği öğrenildi.
  • Konya, Seydişehir Açık Cezaevi'nden 3 Aralık'ta firar eden Yasin K., İhsaniye Taksi Durağı'na av tüfeği ile ateş etti. Yasin K. hâlâ firari.

'Doktor heyeti karar vermeli'

Avukat Cahit Tatlı (Hukukçular Derneği Başkanı): "Ceza alan bir kişinin ne kadar yatacağını belirleyen bir ceza infaz yasamız var. İnfaz yasamızda da kapalı cezaevinde belli bir süre yatan bir hükümlünün daha sonra açık cezaevine geçme durumu var. Ancak cinayet, cinsel saldırı, gasp ve yaralama gibi suçlarda bu kişilerin cezasının tamamını hücrede geçirmesi gerekiyor. Ya da bir doktor heyeti tarafından uzun bir süre takip edilerek, önce rehabilite olabileceği bir hastaneye gönderilmesi, sonra gerekirse dışarıya çıkması şeklinde bir sistemin getirilmesi lazım. Ama mevcut yasamızda mahkum süresini tamamladığında dışarı çıkıyor. Ayrıca açık cezaevlerinin etrafında koruma yok, firarlar çok kolay olabiliyor. Bu yüzden en başta ceza infaz yasasını düzeltmemiz lazım. Bir mahkumun kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmesine hakimin değil, doktor heyetinin karar vermesi lazım."

'Kaçmakta bir zorluk yok'

Prof. Dr. Adem Sözüer (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı): "Belli bir süreyi kapalı cezaevinde geçiren her hükümlü daha sonra açık cezaevine geçiyor. Kişi açık cezaevine çıkabilecek durumda mı, değil mi bunun değerlendirilmesi yapılmıyor. İnfaz Kanunu'nun 73'üncü maddesinde iyileştirme programlarının belirlenmesi kısmında 'Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, arz edebileceği tehlike anları, salıverildikten sonraki beklentisi dikkate alınarak bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme programları uygulanır' deniliyor. Malesef bunlar sadece kağıt üstünde kalıyor. Adalet Bakanlığı'nda kaç hükümlüye, kaç psikolog düşüyor? Haftada kaç gün psikolojik eğitimler veriliyor? Bunlar hayata geçiriliyor mu? Bunların sorulması lazım. Bunlar yapılsın ki hükümlü açık cezaevine sağlıklı bir şekilde geçsin. Yoksa açık cezaevlerinden kaçmakta zorluk yok."

'Islah edilmeden gönderiliyor'

Mehmet Durakoğlu (İstanbul Barosu Başkanı): "Son dönemde de infaz sistemiyle oynandığı için açık cezaevlerine çıkışın erken sağlanması giderek ıslahı olmayan mahkumların topluma karışmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde öldürülen Ceren'in (Özdemir) katilinin açık cezaevine gönderilmesi de ıslah sisteminin tam anlamıyla çalıştırılmadığını gösteriyor. Düşünün ki böyle biri ıslah edilmeden, infaz sisteminin içerisinde doğal bir hükümlü gibi tutuluyor. Sadece o da değil. Açık cezaevleri bir okulun bahçesi gibi güvenliği olmayan yerlere döndü. Oradan da kaçmak basit. Eğer bir mahkum kaçmıyorsa, az bir ceza süresi kaldığı içindir."

'Avrupa'da katı kanunlar var'

Prof. Dr. Ali Timur Demirbaş (Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi): "Kapalı cezaevlerinin doluluğunun çözümü, hükümüleri açık cezaevlerine göndermek değildir. Bu firarlar ve sonrasında gelen ölüm olayları dünyanın başka bir ülkesinde olsaydı, sorumlular istifa ederdi. Almanlar kanunda 'yakınlarına yönelik suç işleme ihtimali olanlar uzman raporuyla salınabilir' diye değişiklik yaptı. Avrupa'da hükümlü cezası tamamlandıktan sonra bile tehdit oluşturuyorsa bırakılmıyor. Dünyanın neresinde görülmüş, katilin açık cezaevinden rahatça çıkması. Avrupa'da şartları katı olan izin sistemi var. Şartlı salıverilmesine az kalanlar ile gerçekten uzman bir heyetten rapor alanlar geçebiliyor. Bizde yol geçen hanı gibi. Dünyada kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişler de bu kadar kolay değil. Hiçbir hükümlü kolay kolay güvenliği had safhada olan açık cezaevlerinden kaçamaz. Avrupa'da açık cezaevine sevk edilenler firar ihtimali olmayan mahkumlardan oluşuyor."

#Ceren Özdemir #açık cezaevi #Firar
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
İmsak 06:29
Güneş 07:55
Öğle 12:57
İkindi 15:28
Akşam 17:48
Yatsı 19:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 14 23
7. Alanyaspor 14 22
8. Göztepe 14 20
9. Malatyaspor 14 20
10. Denizlispor 14 18
11. Çaykur Rizespor 14 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Gençlerbirliği 14 14
14. Konyaspor 14 14
15. Kasımpaşa 14 12
16. Antalyaspor 14 12
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 14 9
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Akhisar Bld.Spor 14 25
3. Erzurum BB 14 24
4. Bursaspor 14 23
5. Ümraniye 14 22
6. Keçiörengücü 14 22
7. Menemen Belediyespor 14 22
8. Fatih Karagümrük 14 20
9. Balıkesirspor 14 19
10. Giresunspor 14 19
11. Adana Demirspor 14 18
12. Altay 14 17
13. İstanbulspor 14 15
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 14 11
17. Adanaspor 14 9
18. Eskişehirspor 14 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 46
2. Leicester City 16 38
3. Man City 16 32
4. Chelsea 16 29
5. M. United 16 24
6. Wolverhampton 16 24
7. Tottenham 16 23
8. Sheffield United 16 22
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 16 22
12. Brighton 16 19
13. Burnley 16 18
14. Everton 16 17
15. Bournemouth 16 16
16. West Ham 16 16
17. Aston Villa 16 15
18. Southampton 16 15
19. Norwich City 16 11
20. Watford 16 9
Takımlar O P
1. Barcelona 15 34
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Real Sociedad 16 27
5. Getafe 16 27
6. Athletic Bilbao 16 26
7. Atletico Madrid 16 26
8. Valencia 16 26
9. Granada 16 24
10. Osasuna 16 23
11. Real Betis 16 22
12. Levante 16 20
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 16 18
16. Eibar 16 15
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 16 9
20. Espanyol 16 9
banner440
banner545