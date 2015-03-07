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Soma maden faciasında flaş gelişme

301 kişi hayatını kaybetmişti

Soma maden faciasında flaş gelişme

301 kişi hayatını kaybetmişti

07 Mart 2015 Cumartesi 13:53
Soma maden faciasında flaş gelişme
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SOMA maden faciası ile ilgili hazırlanan iddianamenin Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği bildirildi. Manisa Baro Başkan Vekili Serhan Çelik, açıklamasında, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Mehmet Fatih Kırbaş, Murat Saygı ve Sertaç Ekici tarafından eksiklikleri tamamlanıp yeniden hazırlanan iddianamenin, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince 15 günlük yasal sürenin bitimine 2 gün kala kabul edildiğini söyledi. Çelik, "Dün gece itibarıyla mahkeme heyeti, UYAP sitesine 2015/81 esas dosya numarası ile davayı açtı. Duruşma tarihinin, önümüzdeki hafta için açıklanacağı düşüncesindeyim" dedi. Soma'daki maden faciasıyla ilgili Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden hazırlanıp gönderilen iddianamede, tutuklu 8 şüphelinin, "olası kastla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan öncekine göre bir artarak 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Tutuksuz 37 şüphelinin ise "taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. Bunlardan 25'inin cezalarının, "bilinçli taksir" olduğu gerekçesiyle TCK'nın ilgili maddesi gereğince üçte birden yarısına kadar artırılması talebinde bulunuluyor.
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Son Güncelleme: 07.03.2015 13:00
Anahtar Kelimeler:
GelişmeMahkemeSon DakikaSoma
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