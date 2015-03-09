Soma davası 13 Nisan'da başlayacak

MANİSA'NIN Soma ilçesinde, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait Eynez Maden Ocağı'nda 301 kişinin şehit olduğu faciaya ilişkin iddianame geçen hafta Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Mahkeme duruşmanın ne zaman yapılacağını da açıkladı. Duruşma, facia tarihi 13 Mayıs'tan tam bir ay önce 13 Nisan'da başlayacak. Mahkeme tamamlanana kadar aralıksız sürecek. Duruşmalar, Soma faciası davası için özel olarak hazırlanan Akhisar Kültür Merkezi'nde görülecek. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Mehmet Fatih Kırbaş, Murat Saygı ve Sertaç Ekici tarafından 230 sayfalık iddianamede tutuklu sekiz sanığın olası kastla öldürme suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan 162 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Tutuksuz 37 sanığınsa taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bunlardan 25'inin cezalarının, bilinçli taksir olduğu gerekçesiyle TCK'nın ilgili maddesi gereğince üçte birden yarısına kadar arttırılması talebinde bulunuluyor.



