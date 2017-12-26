Şoke eden olay! 8 tonluk elektrik direği...

ÇORLU'DA, TEİAŞ şirketinin yüksek gerilim hatlarında kullandığı elektrik direklerinin çalınması üzerine araştırma yapan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalınan elektrik direğinin bir hurdacıda olduğunu belirledi. Jandarma, E.T.'ye ait hurdacıda yaptığı aramada
çalınan elektrik direğini parçalanmış olarak buldu. Yaklaşık 8 ton ağırlığındaki elektrik direği kamyon yüklenerek ile firmaya teslim edildi. Gözaltına alınan E.T., ile ilgili soruşturma sürüyor.
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