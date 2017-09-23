Sokaklar göle döndü

3 saat aralıksız şekilde yağan yağmur nedeniyle ilçe merkezi sular altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Kapisre deresinin taşması sonucu bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde rögarların tıkanması sonucu, dükkanını su basan Arhavi esnafı dükkanındaki suyu kovalar ve süpürgelerle tahliye etmeye çalıştı. Arhavi Belediyesi ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, Yağışın aralıklarla devam ettiği Arhavi’de vatandaşlar ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.
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