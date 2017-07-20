Sokak satıcıları keyfini kaçırdı

MEKENDA arkadaşlarıyla keyifli saatler geçiren genç iş adamı Kaan Kalyon 'un morali çıkışta bozuldu.Arkadaşlarıyla son model vip arabasına binerken sokak satıcıları tarafından etrafı çevrildi. Ünlü iş adamı otomobiline geçip satıcılardan kurtulmaya çalışan, çocuk satıcı otomatik kapanan kapıya asıldı. Şoförüne bir an önce uzaklaşmasını söyleyen Kaan Kalyon, zar zor arabasının kapısını kapattırarak çocuk satıcılardan kurtuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.