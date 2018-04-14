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Sokak ortasında silahlı kavga

Sarıyer'deki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Sokak ortasında silahlı kavga

Sarıyer'deki bir taksi durağında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:49
Sokak ortasında silahlı kavga
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ALINAN bilgiye göre, Ahmet B. isimli şahıs, Ayazağa Mahallesi Naci  Canan Tuncer Sokağı'nda bulunan ve daha önce kahya olarak çalıştığı taksi  durağına gelerek iki kişiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet B., üzerindeki silahla Muzaffer  Kazdal ve Mehmet Topçu'ya ateş etti.

Olay yerinden kaçmak isteyen silahlı şahıs, Sarıyer İlçe Emniyet  Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli olan ve mesai sonrası evine  giderken olay yerinden geçen polis memuru tarafından yakalandı. Hafif yaralanan Kazdal ve Topçu hastaneye kaldırılırken, Ahmet B. ise  sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
SarıyerSilahlı Kavga
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