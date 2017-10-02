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Sokak ortasında kurşunladılar

Bursa’da sokak ortasında, peşindekilerden kaçan bir şahıs, zanlılar tarafından dört yerinden kurşunlandı

Sokak ortasında kurşunladılar

Bursa’da sokak ortasında, peşindekilerden kaçan bir şahıs, zanlılar tarafından dört yerinden kurşunlandı

02 Ekim 2017 Pazartesi 08:15
Sokak ortasında kurşunladılar
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Santral Garaj Mahallesi Dr. Ahmet Sadık Ahmet Cd. Üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Ahmet M. (38) isimli şahıs ile kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kovalamaca başladı ve 4 şahıs Ahmet M.’yi kovalamaya başladı. Şahıslardan birisi çıkardığı silahla kaçan Ahmet M.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu Ahmet M. vücudunun dört yerinden yaralandı. Ateş eden şahısla beraber diğer üç kişi bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan yaralı şahsı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Muradiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı şahıs, hemen ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. 

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SokakBursaKurşunTartışma
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