Sokak ortasında ilginç evlenme teklifi

OKULDAN çıkan ve kırmızı halıda karşılanan öğretmen gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Balıkesir'de sokak ortasında gerçekleşen evlilik teklifi renkli görüntülere sahne oldu. Damat adayı kentin en işlek caddelerinden birinde kız arkadaşının eğitim verdiği okulun önünde arkadaşlarına meşale yaktırarak, "Benimle evlenir misin" pankartı açtırdı ve sürpriz bir evlenme teklifi yaptı.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olduğu öğrenilen Merve ismindeki genç kız eğitim verdiği okuldan çıkınca karşısında gördüğü manzara karşısında şok oldu. Okulun çıkış kapısına döşenen kırmızı halıyla süslenen evlilik teklifinde, damat adayı Burak Akçadar Merve öğretmenin önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Bir süre şaşkınlığını gizleyemeyen genç kız evlilik teklifine "evet" cevabını verdi. Sokaktaki hareketli dakikaları gören onlarca vatandaş da genç çiftlerin mutlu anına ortak oldu ve o anları cep telefonuyla kaydetti.

Genç çift evlilik teklifi sonrası çalınan keman eşliğinde dans etti. Evlilik teklifine "evet" cevabı alan Burak Akçadar, "Şu an çok mutluyum. Herkes yanımda olduğu için çok teşekkür ederim. Evlilik teklifine evet aldım. Allah inşallah mutlu mesut yaşamayı ve yaşlanmayı nasip etsin" dedi.

Evlilik teklifi alan Merve öğretmen ise, "Beklemiyordum böyle bir şey şok oldum. Daha da fazla konuşmak istemiyorum sesim titriyor çünkü. Seninle bir ömür boyu evet" dedi.