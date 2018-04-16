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Sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da bir sokağa giren TIR park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken TIR'ın araçlara çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da bir sokağa giren TIR park halindeki 6 araca çarptı. Araçlarda maddi hasar oluşurken TIR'ın araçlara çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:37
Sokağa giren TIR dehşet saçtı
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OLAY, 22.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Rağbet Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa giren TIR sürücüsünün gaza basması üzerine sokakta bulunan 6 araca çarptı. Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan TIR hızla olay yerinden uzaklaştı. TIR Sofular Caddesinde sıkıştı. TIR'ın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. TIR çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

"CANLI BOMBA GİBİYDİ"

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, “TIR mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa.. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba” dedi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulSokağa Giren TIR
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