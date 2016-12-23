Şok sözler! Annesi baba o ismi verdi

RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Suikastçı Altıntaş ile 8 yaşına kadar birlikte büyüdüklerini söyleyen amcasının oğlu B.A., “Daha sonra amcamlar taşındı ve İzmir’den taşınınca fazla görüşemedik. Geçen yıl düğünüme amcam ve yengem geldi ama Mevlüt yoktu. İzmir’e polis okuluna geldiğinde yemeğe davet ettik ama her zamanki gibi ‘İşim var, okul izin vermiyor, geç oldu’ gibi mazeretler ileri sürdü. Polis okuluna başladığında Mevlüt’ün namaz kılmaya başladığını duyduk. Beşiktaş’taki, Kayseri’deki bombalı saldırılardan sonra onun için endişelendik, merak ettik. Telefonla aradık. Şehit olduğu haberinden korkuyorduk, Vatan haini çıktı. Arayınca, ‘Kapat, işim var’ diye savuşturuyordu. Ben de yengeme ‘Mevlüt’e söyle, kendine dikkat etsin’ dedim.”



HARBİDEN VATAN HAİNİ ÇIKTI P...

Altıntaş’ın en son 8 Eylül’de kendisini arayıp evliliği için “Hayırlı olsun” dediğini ve bir daha görüşmediklerini söyleyen B.A., şöyle devam etti: “FETÖ’cü diyorlar. Bizim FETÖ ile işimiz olmaz. Ben 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp hainlere karşı yürüyüş yapmış biriyim. Televizyonda saldırıyı duyunca şok oldum. Olaydan sonra amcamı ve yengemi arayıp sormadım; sormam da... Bizler Atatürkçü aileyiz. Babam, Mevlüt’ün yaptıklarını duyunca bana dönüp ‘Harbiden vatan haini çıktı p..’ dedi.

Altıntaş’ın babası İsrafil Altıntaş, annesi Hamidiye Altıntaş, üvey kız kardeşi Seher Altıntaş ile dayıları Hüseyin Furuncu, HASAN Furuncu ve yengesi Sevinç Furuncu, Aydın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Polis memurunun 2 gün boyunca gözaltında tutulan yakınlarının, telefon görüşmeleri, internet üzerindeki yazışmaları ile banka hesaplarının incelendiği öğrenildi. Yakınlarının ifadelerinde Altıntaş’ın herhangi bir örgütle bağlantısı olmadığını, kendi halinde biri olduğunu anlattıkları belirtildi.



GALİBA BİZİ ALMAYA GELDİLER...

Saldırgan Altıntaş’ın Söke’deki yakınları, anne Altıntaş’ın oğlunun suikast yaptığını akrabalarının telefonu üzerine televizyondan öğrendiğini anlattı. Hamidiye Altıntaş’ın, “Bu benim oğlum. Ne yapmış? Nasıl olur, birini öldürebilir? Bunu ona kim yaptırdı?” dediği kaydedildi. Suikast sırasında anne Altıntaş’ın telefonla oğlunu aradığı ancak ulaşamadığı kayıtlarda tespit edildi. Annenin, gözaltı öncesi evin kapısının çalınması sırasında da “Galiba bizi almaya geldiler” dediği öğrenildi.



O İSMİ VERDİLER

Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesi Hamdiye Altıntaş ve babası Esrafil Altıntaş'ın ifadelerinin ayrıntıları da ortaya çıktı. Baba Altıntaş, oğlunun Ankara'daki ev arkadaşı Sercan B. ile yakınlaştıktan sonra davranışlarında değişiklik yaşandığını söylediği öğrenildi. Oğlunun İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurduğunu dile getiren baba Altıntaş, "Benim bildiğim kadarıyla herhangi bir terör örgütüne, bir cemaate veya dini gruba mensup değildir. Ancak polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir'de polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı Sercan B. isimli şahıstı. Hatta polis okulundan mezun olurken seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen Sercan'ın Ankara'ya gitmesinden dolayı Ankara'yı seçmiş, bu şahısla Ankara'da aynı evde kalmışlardır" şeklinde ifade verdi.

Anne Hamidiye Altıntaş'a "Mevlüt Mert Altıntaş'la ne zaman görüştükleri, olayla ilgili kendilerine bilgi verip vermediği ya da imada bulunup bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup olmadığı" soruldu.

Anne Altıntaş, saldırının olduğu gün saat 16.30 sıralarında oğlunun aradığını belirterek, ifadesini şöyle sürdürdü:

"O ara misafirlikte idim. Kendisi bana 'anne ne yapıyorsun' diye sordu. Ben de misafirlikte olduğumu, müsait olunca kendisini arayacağımı söyledim. 'Tamam anne Allah'a emanet ol, hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı. Eve gelince, ailemle birlikte yemek yedik. Aradığımda Mevlüt'ün telefonuna ulaşılamıyordu. Bu esnada saat 19.30 gibiydi. Sonra Ankara'da oğlumun daha önceki evde birlikte kaldığı, Çevik kuvvette polis memuru olan Sercan B.'yi aradım ancak Sercan telefon çalmasına rağmen bana cevap vermedi."



CENAZESİ KİMSE ALMAK İSTEMİYOR

Altıntaş’ın Söke’deki akrabaları, cenazeye sahip çıkmayacaklarını söyledi. Akrabaları, “Birileri bunu ‘Kahraman olursun’ diye kandırmış galiba. Ülkesine ihanet edenden kahraman olmaz. Vatanına ihanet eden bizlere ihanet etmiş sayılır. Anne ve babasının fikrini bilmiyoruz, ama onlarca akrabası olarak onun cenazesine katılmayacağız. Hainlerin cenaze namazı kılınmaz” diye konuştu.





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