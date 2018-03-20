Şok iddia! 'Çiftlik Bank Alanya'dan 3 milyon TL tokatladı'

ÖNCE güven sağlayıp, ardından yüksek kâr vaadiyle para toplayıp, Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, ardından 150 mağdur bayi ve çok sayıda mağdur vatandaş bıraktı.

Türkiye, Çiftlik Bank Skandalı'nı konuşurken, Çiftlik Bank'ın Alanya'da da bir bayisi olduğu ve bu bayinin çevresi ve akrabaları da dahil olmak üzere 3 milyon TL dolandırıldığı ileri sürüldü.

Ulusal atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' Çiftlik Bank konusunu ele aldı. Dolandırılan vatandaşlar programda nasıl dolandırıldıklarını anlattılar. Programa konuk olan bir mağdur ise, Alanya'da Çiftlik Bank Bayisi kişinin 3 milyon TL dolandırıldığını ileri sürdü. Vatandaş, bayinin kapatıldığını ve ailenin şu anda ne yaptığını bilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Çiftlik Bank'la ilgili skandal ortaya çıkmadan 3 gün önce Alanya'ya gittim ve Çiftlik Bank Bayisi'ni ziyaret ettim. Ziyarette 'Batıyoruz' dediğimde bana 'Hayır, 2 gün sonra ödemeler yapılacak' dendi. 3 gün sonra tekrar gittiğimde ise bayinin içerisindeki mamülleri eşi ağlayarak topluyordu. Çevresindeki akrabalarının ve kendilerinin, açmış oldukları bayiler ve kredilerle toplam 3 milyon TL dolandırıldıklarını söylediler."