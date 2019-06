Şok iddia! Beşiktaş U16 Takımı'nın adı seks skandalına karıştı

MYNET'in aktardığına göre, Bild gazetesi Beşiktaş'ın U16 Takımı'nın The Cup of Rhodes Knights 2019 Turnuvası için bulundukları Rodos'ta bir seks skandalına imza attğını öne sürdü. İddiaya göre Beşiktaş U16 Takımı oyuncuları, kaldıkları otele hayat kadınları çağırdı ve bu kadınlarla birlikte oldu. Turnuva öncesi gerçekleşen bu olay sonrası yetkililerin, oyuncular 18 yaşından küçük oldukları için ailelerine haber verdiği ve yaşanan seks skandalının yaptırımlarının büyük olacağı belirtildi. Öte yandan, Beşiktaş U16 Takımı, The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'da Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyon olmuştu.