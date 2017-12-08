Şok! Cinsel içerikli ürünlerin içinden çıktı! Sıradan insanların...

KAÇAKÇILIK ekiplerinin yaptığı operasyonda Türkiye'ye kaçak yolla sokulan sağlığa zararlı cinsel içerikli ürünler ve ilaçlar ele geçirildi.

Baskında büyük bir skandal ortaya çıktı. İlaçların içinden kadın fotoğrafları çıkınca polis, bu fotoğrafların call center'da çalışan kadınlara ait olup olmadığını araştırdı.

Show TV'de yer alan haberde; Polisin yaptığı araştırmaya göre, sosyal medyada güzel buldukları kadınların fotoğraflarını alan kaçakçılar, cinsel ürünleri pazarlarken bu fotoğrafları kullandığı ortaya çıktı. Fotoğrafların arkasında 'seni özlüyorum' gibi notlar da yazıyordu.

Karşılan durum ortaya çıkardı ki sosyal medya hesabı herkese açık kişiler de tehlike altında.