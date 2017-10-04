Soğuk kendini gösterdi, hava sıcaklığı gece eksi 5’e düştü

KARS'TA mevsimin ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Önceki gün başlayan ve devam eden yağmur, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı. Kente merkezinde kar ile karışık yağmur yağarken, yüksek kesimler ise beyaza büründü.

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye düştüğü kentte, vatandaşlar ise kara kara düşünmeye başladı. 8 ayı kış olan Kars’ta güneşli havaya rağmen 20’ler de seyreden hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düştü.