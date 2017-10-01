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Sofuoğlu'na İlk telefon Çavuşoğlu'ndan

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi

Sofuoğlu'na İlk telefon Çavuşoğlu'ndan

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da kaza geçiren milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü bildirdi

01 Ekim 2017 Pazar 17:00
Sofuoğlu'na İlk telefon Çavuşoğlu'ndan
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Haber: Alper KUTAY

DÜNYA Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi  Kenan Sofuoğlu'nun sıralama turlarında yaptığı kaza sonrası bel ve kalçasında kırık tespit edildi. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sofuoğlu ile telefonda görüştüğünü belirterek, "İnşallah kısa sürede iyileşecek" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Fransa'da pistte kaza geçiren Kenan Sofuoğlu kardeşimle telefonda görüşüp 'geçmiş olsun' dileklerimi ilettim. İnşallah kısa sürede iyileşecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kenan SofuoğluMevlüt Çavoşoğlu
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