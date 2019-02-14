Soçi Zirvesi'nden beklenen Ortak Açıklaması yayınlandı

Türkiye, Rusya ve İran liderleri, Soçi'de düzenlenen Suriye konulu zirvede imzaladıkları ortak açıklamada, Suriye'de terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılması, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını yineledi.

Soçi Zirvesi'nden beklenen Ortak Açıklaması yayınlandı
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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi'de dördüncü kez bir araya  geldikleri zirvede ortak bir açıklama kabul etti.
Açıklamada, liderlerin Suriye’de sahadaki güncel durumu ele aldıkları,  7 Eylül 2018'de Tahran’da yapılan son zirvenin ardından meydana gelen gelişmeleri  değerlendirdikleri kaydedildi.
 
Üçlü eş güdümü güçlendirme ve Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı,  birliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlılıklarını vurgulayan liderler, bu  ilkelere hiç kimse tarafından halel getirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
 
Açıklamada, "Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler  yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye’nin egemenliği ve toprak  bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı  gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.
 
Liderler, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra,  komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere  karşı durma kararlılıklarını ifade etti.
 
Bu çerçevede açıklamada, "ABD’nin güçlerini Suriye’den geri çekme  kararının hayata geçirilmesi halinde, bunun ülkenin istikrar ile güvenliğini  yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak güçlendirmeye hizmet edecek bir adım  olacağını not etmişlerdir." denildi.
 
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Heyet Tahrir Şam'ın bölge  üzerindeki kontrolünü artırma girişimlerini reddeden üç lider, Soçi mutabakatı  dahil, bölgeye ilişkin anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesiyle  bölgedeki ateşkes ihlallerinin azaltılmasını temin etmek için somut adımlar atma  konusunda mutabık kaldı.
 
Devlet başkanları, ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi  tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El Kaide ve diğer  terör örgütleriyle bağlantılı tüm birey, grup, teşebbüs ve oluşumların tamamen  ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını  teyit etti.
 
Açıklamada, "(Liderler) Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu ele  almışlar ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı gösterirken, bu  bölgenin güvenlik, asayiş ve istikrarının temini için mevcut anlaşmalar uyarınca  da dahil olmak üzere, faaliyetlerinde eş güdüm yapmak hususunda mutabık  kalmışlardır." ifadesine yer verildi.
 
Siyasi çözüm ve anayasa komitesi
 
Liderler, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceğine ve krizin  yalnızca Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, BM'in kolaylaştırıcılığında,  BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu siyasi süreç yoluyla sona  erdirilebileceğine dair inançlarını yineledi.
 
Üç garantör ülke lideri, krize siyasi çözüm bulma çabaları kapsamında  kurulacak Anayasa Komitesi’nin en kısa sürede kurulmasını hızlandırmaya yönelik  kararlılıklarını teyit etti. 
 
Bu çerçevede liderler, Suriyeli taraflar ve BM Genel Sekreteri’nin  Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’le etkileşimi ve eş güdümü sürdürmenin  önemine işaret etti.
 
Alıkoyulanların serbest bırakılması için kurulan çalışma grubunun  çabaları çerçevesinde, bu kişilerin karşılıklı olarak salıverilmesinden  duydukları memnuniyeti ifade eden liderler, Astana formatının sorunun çözümüne  yaptığı önemli katkılara da atıfta bulundu.
 
İnsani altyapının güçlendirilmesi ve geri dönüşler
 
Suriye'de insani altyapının tesis edilmesi konusuna da değinen  liderler, yardım göndermek ile su ve enerji kaynağı şebekeleri, okullar ve  hastaneler dahil insani altyapıyı eski haline getirmek suretiyle Suriye'ye  yapılan yardımı artırmaları için başta BM ve insani yardım kuruluşları olmak  üzere uluslararası topluma çağrıda bulundu.
 
Mültecilerin ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin Suriye'de  ikamet ettikleri asıl yerlere güvenli ve gönüllü olarak geri dönüşleri için  gerekli şartların oluşturulması ihtiyacının altını çizen üç lider, BM Mülteciler  Yüksek Komiserliği (BMMYK) dahil olmak üzere, ilgili tüm taraflarla etkileşimi  sürdürmeye hazır olduklarını bildirdi.
 
Liderler, Astana'da 12. kez düzenlenecek bir sonraki Suriye konulu  uluslararası toplantının nisan ayında yapılmasında mutabık kaldı.
 
Bir sonraki üçlü zirvenin ise Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı.
 
Ortak açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin, farklı  alanlarda yürüttükleri işbirliğini ele aldıkları, ortak ekonomik ve ticari  işbirliğini güçlendirme kararı aldıkları da kaydedildi.
 
Liderler, İran’ın Sistan-Belucistan Eyaleti'nde gerçekleştirilen terör  eylemini kınarken, Putin ve Erdoğan, İran halkı ile hükümetine taziyelerini  sundu.

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