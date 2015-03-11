SMS’le işten kovulan madencilere tazminat

11 Mart 2015 Çarşamba 11:54
Milliyet’ten Muhittin Akbel’in haberine göre 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Soma’daki Eynez maden ocağında SMS’le işten çıkarılan işçiler, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. İzmirli avukatlar Özcan çiçek ve Muharrem Çiçek, tazminatsız işten çıkarılan işçilerden 20’si adına Soma İş Mahkemesi’nde açtıkları davanın kazanıldığını, işçilerin, asıl işveren olan Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) tazminat almaya hak kazandıklarını açıkladı.
İKİ AYDA SONUÇLANDI
20 işçinin kazandığı bu hukuk zaferi, Yargıtay’ın da onaması halinde, tazminat alamadan kapı dışarı edilen diğer işçiler için de emsal olacak.
İşe dönüş davası yerine, tazminat davası açtıklarını kaydeden Özcan Çiçek, şu bilgileri verdi: “Başka avukat arkadaşların açtığı yaklaşık 250 dava var. Onlar muvazaa (Hileli işlem) üzerinden açtı. Biz, esas işverenin Soma Kömür İşletmeleri değil, Türkiye Kömür İşletmeleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak dosya hazırladık. Feshin, usulsüz yapıldığını iddia ettik. Feshi geçersiz kılarak tazminat ödenmesi gerektiği üzerinde durduk. 29 Aralık’ta açtığımız dava 6 Mart’taki duruşmada sonuçlandı. Soma İş Mahkemesi, esas işverenin TKİ olduğunu hükmederek, işçilerin tazminatlarını ödemesi gereken kurumun TKİ olduğuna karar verdi. Alt işveren olan Soma Kömür İşletmeleri’nin ödemediği tazminatı, TKİ ödemek zorunda kaldı.”
GÖZLER YARGITAYDA
Ocakta 10 yıldır çalışan ve işsiz bırakılan işçilerin yaklaşık 40’ar bin lira tazminat alacağını söyleyen Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: Mahkemenin kararı, işsiz müvekkillerimize bayram sevinci yaşattı. Kınık’ta şehir meydanında ateş yakıp hukuk zaferini kutladılar. Eğer Yargıtay, yerel mahkemenin bu kararını onaylarsa, devletin, yani Türkiye Kömür İşletmeleri’nin, SMS’le işten atılan işçilerin tazminatlarını ödemesi kesinleşecek. Yargıtay’ın da bu konuda yerel mahkemenin kararını onayacağını umuyoruz.”
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Son Güncelleme: 11.03.2015 10:55