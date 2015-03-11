SMS’le işten kovulan madencilere tazminat

Milliyet’ten Muhittin Akbel’in haberine göre 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı Soma’daki Eynez maden ocağında SMS’le işten çıkarılan işçiler, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. İzmirli avukatlar Özcan çiçek ve Muharrem Çiçek, tazminatsız işten çıkarılan işçilerden 20’si adına Soma İş Mahkemesi’nde açtıkları davanın kazanıldığını, işçilerin, asıl işveren olan Türkiye Kömür İşletmeleri’nden (TKİ) tazminat almaya hak kazandıklarını açıkladı.

İKİ AYDA SONUÇLANDI

20 işçinin kazandığı bu hukuk zaferi, Yargıtay’ın da onaması halinde, tazminat alamadan kapı dışarı edilen diğer işçiler için de emsal olacak.

İşe dönüş davası yerine, tazminat davası açtıklarını kaydeden Özcan Çiçek, şu bilgileri verdi: “Başka avukat arkadaşların açtığı yaklaşık 250 dava var. Onlar muvazaa (Hileli işlem) üzerinden açtı. Biz, esas işverenin Soma Kömür İşletmeleri değil, Türkiye Kömür İşletmeleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak dosya hazırladık. Feshin, usulsüz yapıldığını iddia ettik. Feshi geçersiz kılarak tazminat ödenmesi gerektiği üzerinde durduk. 29 Aralık’ta açtığımız dava 6 Mart’taki duruşmada sonuçlandı. Soma İş Mahkemesi, esas işverenin TKİ olduğunu hükmederek, işçilerin tazminatlarını ödemesi gereken kurumun TKİ olduğuna karar verdi. Alt işveren olan Soma Kömür İşletmeleri’nin ödemediği tazminatı, TKİ ödemek zorunda kaldı.”

GÖZLER YARGITAYDA