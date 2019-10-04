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Skandal sünnet düğünüyle ilgili yeni gelişme! ‘Herkesi diskoya mı götürseydik'

Sosyal medyada geçtiğimiz hafta görüntüleri ortaya çıkan ve büyük tepki çeken sünnet düğünüyle ilgili savcılık harekete geçti

GÜNDEM 04.10.2019, 15:30
Skandal sünnet düğünüyle ilgili yeni gelişme! ‘Herkesi diskoya mı götürseydik'
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YAPILAN araştırma neticesinde düğünün İzmir’in Menderes ilçesine bağlı bir köyde gerçekleştiği ve düğünde 3 ayrı dansöz olduğu belirlendi. Sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K, annesi T.K ve amcası H.K ifade için karakola götürüldü. Şuanda ifade karakolda ifade veriyorlar. Hürriyet’e konuşan amca H.K ‘Herkesi diskoya mı götürseydik. İki dansöz geldi oynadı diye başımız belaya girdi. Görüntüleri biri internete atmış.’ diye konuştu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü da konuya müdahil olarak takip etmeye başladı. Soruşturma devam ediyor.

#sosyal medya #Skandal sünnet
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