Skandal! Kot Pantolon giyen kızını cehenneme attın cehenneme

DİYANET İşleri Başkanlığı'nda çalışan İlahiyatçı İhsan Şenocak, “sohbetlerinden” birinde babalara "öğütler" vererek çocuklarını korumaları gerektiğini söyledi.

Oda TV'nin haberine göre Şenocak, "Nasıl ki bir çoban, koyunları ateşe atsa o çobanın ceza almasını istersiniz, bir baba da çocuklarını cehennem ateşinden korumalıdır" ifadelerini kullandı.

“KIZLARINIZ PANTOLON GİYERKEN YÜREĞİNİZ PARÇALANMIYOR MU?”

Şenocak kadınların pantolon giymesinin de zararlı olduğunu ve cehennemde cezalandırılacağını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın üniversiteye giderken o halde, yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak.

Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ye gidince sevindin.

Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak...

Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme!”